شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو للجلسة السادسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير الماضي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1320 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1341 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 25 من كانون الثاني/يناير عند 1.1315، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1330.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل والتي يحضرها رئيس مجموعة اليورو ووزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو بالإضافة إلى مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظ البنك المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين الأمريكيين لمصرفي المجتمع في سان دييغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من ألقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء خطاباً تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر" في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي.