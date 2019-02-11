شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبي الوطني ريت تخفض رأسمالها المقترح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت المدرجة بسوق ناسداك دبي عن تخفيض رأس المال المقترح لها بما يتماشى مع متطلبات قانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي لتسهيل توزيع الأرباح المرحلية على المساهمين.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن توزيعات الأرباح التي أقرها مجلس إدارة الشركة بلغت 0.027 سنت للسهم الواحد أو 6.868 مليون دولار.

وكان من المقرر توزيع الأرباح في ديسمبر 2018، ولكن أجلت التوزيعات إلى حين موافقة محاكم مركز دبي المالي العالمي على تخفيض رأس المال المقترح للشركة.وسيتم دفع توزيعات الأرباح لمساهمي الشركة في ال 25 من فبراير الجاري.

وكانت الشركة قد أعلنت في مطلع يناير الماضي عن إجراء تعديلات فيما يتعلق بجدولة توزيعات الأرباح الدورية وبرنامج إعادة شراء الأسهم.

وفي الشهر ذاته، أعلنت الشركة عن استكمالها لسلسلة من التغييرات في مجلس إدارتها.

وعلى الصعيد التشغيلي، كشفت الشركة في وقت سابق عن وصول قيمة أصولها إلى 289 مليون دولار (1.1 مليار درهم )، أو 1.14 دولار أميركي للسهم الواحد، بعد دفع أرباح الأسهم والعائد على رأس المال وذلك في نهاية يونيو 2018.

يشار إلى أن الشركة ارتفع صافي قيمة أصولها منذ الإدراج في ناسداك دبي بتاريخ 22 يونيو 2017 بنسبة 1.7% إلى 292 مليون دولار (1.074 مليار درهم).

وتعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت صندوق ائتمان رياديا للاستثمارات العقارية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد استثمرت في العديد من فئات الأصول العقارية في دبي، كالمكاتب الإدارية والعقارات السكنية والأصول البديلة.