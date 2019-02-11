شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: توزيعات أرباح الأسهم الإماراتية أفضل من الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن تقييمات الأسهم بالإمارات تعد جذابة خاصة في ظل توزيعات الأرباح على الأسهم والتي تبلغ 6% بالمتوسط وتعد أفضل من مثيلتها على الأسهم الأمريكية والتي تبلغ 2% فقط.

وأشار في تقرير أصدره البنك حديثا واطلعت عليه "أخبار اليوم"أن السوق مازال متأثراً بتراجع أسهم الشركات العقارية.

ولفت إلى أن السندات الإماراتية تعد من القطاعات التي يوصي البنك بالاستثمار فيها خاصة أن العوائد المحققة تعد مغرية مقارنة بسندات الدول الأخرى.

وقال إن ذلك يأتي مع الانتباه إلى أن السندات الإماراتية تعد أقل مخاطرة في ظل جودة التصنيف الائتماني وقدرة الشركات الإماراتية على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى إن تقديرات البنك تشير إلى أن اقتصاد الإمارات سبحقق نموا بنسبة 3.1% خلال العام الحالي مستفيداً من نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع المرتبطة باستضافة إكسبو 2020.

وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي يمكن أن يستفيد من الخطط التنموية التي أعلنت عنها السعودية لاسيما في ظل الشراكة والعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وبين أنه يمكن أن تكون الإمارات عبر موقعها الجغرافي بوابة لربط السعودية مع الدول ذات الكثافة السكنية مثل الهند وباكستان والدول الإفريقية وغيرها.

وأكد أن التطورات التي يشهدها القطاع العقاري تأتي من زيادة المعروض من الوحدات العقارية عن الطلب.

وتوقع تقرير سابق صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً إيجابياً وقوياً لاقتصاد الإمارات خلال الفترة 2019-2023.

وتوقع تقرير سابق صادر عن وكالة موديز العالمية نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.9% في عام 2019.

وأكد معهد التمويل الدولي في وقت سابق، دخول اقتصاد الإمارات مرحلة التعافي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والمحفزات المالية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في الأشهر الماضية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.7% في عام 2019.