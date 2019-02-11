شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تصيغ ضوابط جديدة لقواعد فتح الحسابات البنكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية كمشروع أولي (مسودة).

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكترني أن هذا التحديث يعزز الشمول المالي لفئات المجتمع كافة، إلى جانب تطوير القطاع المالي وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها.

وأشارت إلى أنها تهدف من خلال هذا التحديث إلى تسهيل متطلبات وإجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك، أخذاً في الاعتبار الأنظمة ذات العلاقة وآخر تطورات الأعراف الدولية في التعاملات البنكية.

ولفتت إلى أن ذلك يستهدف أن يتوافق مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجيتها للشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.

ودعت "ساما" العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من أمس الأحد ولمدة ستين يوما.

وأكدت أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في أكتوبر الماضي عن مشروع أولي (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في السعودية.