شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك"و"إيني"الإيطالية يتفقان على تطوير تقنية لتحويل الغاز الطبيعي لغاز اصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة إيني الإيطالية المتخصصة في مجال النفط والغاز اتفاقية مشتركة مع شركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"بهدف تطوير تقنية مبتكرة لتحويل الغاز الطبيعي لغاز اصطناعي يمكن تحويله لوقود عالي القيمة وكيماويات مثل الميثانول.

وقالت "إيني"في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذه التقنية تم تطويرها بالتعاون بين الشركتين.

وأشارت إلى أنه في البداية قامت بتطوير التقنية بعد فترة بحث وتطوير مكثفة، واقترن بعد ذلك ببحوث شركة سابك R & D، ومعرفتها الواسعة بتكامل توليد الغاز الاصطناعي في العمليات لإنتاج المواد الكيميائية المشتقة.

وأوضحت أن هذه التقنية ستسهم في تطوير تقنية الأكسدة الجزئية التحفيزية قصيرة المدى للغاز الطبيعي والتي ستساعد في الحد من انبعاث الغازات، وزيادة كفاءة الطاقة وخفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تتضمن بناء مصنع في أحد مباني شركة إيني.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" في وقت سابق إن الشركة تجري مناقشات بشأن التوسع في أنشطة سابك في أميركا الشمالية.

وكشفت البيانات المالية لـ"سابك"،عن تراجع أرباحها بنسبة 12.4% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.2 مليارات ريال مقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.