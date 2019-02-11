شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يخترق المقاومة – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر تداولات سعر الإيثريوم فوق مستوى 116.50، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، ليتجه السعر نحو استهداف مناطق 137.24 بشكل رئيسي، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 116.50 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 137.24

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد