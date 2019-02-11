شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يخترق المقاومة – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر تداولات سعر الإيثريوم فوق مستوى 116.50، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، ليتجه السعر نحو استهداف مناطق 137.24 بشكل رئيسي، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 116.50 والثبات دونه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 137.24
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الإيثريوم يخترق المقاومة – تحليل - 11-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.