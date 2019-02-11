- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7100 ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو 0.7000 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 0.7180 مهم لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 11-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.