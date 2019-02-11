شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على حافز سلبي – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية في الجلسات الأخيرة، ولا يزال السعر دون دعم القناة الصاعدة المكسور سابقاً، إلى جانب أنه كسر دعم وتد صاعد فرعي، يرافقه ظهور إشارات سلبية الآن من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 59.55، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 63.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط