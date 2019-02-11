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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبدأ بسلبية – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات سلبية طفيفة الآن في إشارة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 15.62 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 15.22 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أننا نتوقع أن تحفّز سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية السعر على تحقيق الكسر المطلوب.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 16.00 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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