شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بتقديم تداولات سلبية هادئة مع افتتاح اليوم، تحفّزه إشارة التقاطع السلبي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1297.00 ثم 1286.70.

الثبات دون 1316.65 مهم لاستمرار الميل الهابط المقترح، حيث إن اختراقه سيفتح باب امتداد مكاسب الذهب لتصل إلى 1340.00 ثم 1365.05 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط