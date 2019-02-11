شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل و الاستثمار (ALMADINA) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 0.285 درهم، الا انه استطاع ان يرتفع وينهي الجلسة عند مستوى 0.301 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 0.31 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيتمكن السهم من الارتفاع للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 0.33 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.29 وبين مستوى المقاومة هو 0.31 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد