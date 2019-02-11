شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5.06 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 5.14 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 4.96 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.01 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.11 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط