شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (GGICO) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.157 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، ومازال السمه يتداول اسفل متوسط المتحرك لـ 20 منذ منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، لذلك نتوقع ان يحافظ السهم على اتجاهه الهابط قصير الأجل للوصول لمستويات قد تصل الى 0.15 درهم كمستوى اول ثم 0.12 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.17 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.15 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.16 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط