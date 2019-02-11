شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة وهو 0.791 درهم، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.75 درهم كمستوى اول ثم 0.70 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط