شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 15.14 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته للحد العلوي من القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يبدا السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 14.80 درهم كمستوى اول ثم 14.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15.50 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.06 درهم وبين مستوى المقاومة هو 15.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط