شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة على التوالي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ومع التطلع إلى فعليات الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 1.20% لتتداول عند مستويات 52.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.66$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آذار/مارس 0.74% لتتداول عند 61.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.00$ للبرميل، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 96.70 موضحاً أطول مسيرة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 مقارنة بالافتتاحية عند 96.66.

هذا وتتوجه الأنظار إلى ما سوف تسفر عنه الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم وأكبر دولتان صناعيتان عالمياً، مع توجه كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر إلى العاصمة الصينية بكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستأنف المحادثات التجارية ضمن الجهود المبذولة من قبل أكبر مستهلكان للطاقة عالمياً لتجنب اندلاع حرب تجارية.

وفي نفس السياق، نود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه الخميس الماضي إلى أنه لا ينتوي الاجتماع بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية في مطلع آذار/مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطون وبكين، مما جدد قلق الأسواق حيال عودة التعريفات الجمركية ورفعها إذا ما لم يتم التوصل حتى لاتفاق على تمديد الهدنة الجارية القائمة في الوقت الراهن بين الطرفين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الخميس الماضي أفادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأنه قد يتم مناقشة التعاون الدائم بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً خلال اجتماع نيسان/أبريل، وذلك عن طريق وضع ميثاق يتضمن الخطوط العريضة لشكل التعاون الدائم بين الأعضاء.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 854 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر، موضحة ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أشهر، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى مستوى قياسي جديد خلال هذا الشهر إلى نحو 8,179 ألف برميل يومياً، إلا أن تراجع منصات الحفر والتنقيب خلال الأسبوع الماضي يحد من تلك التوقعات، ويذكر أن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.