شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 11-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 5082 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال أسبوع، في ظل تراجع قيم التداول، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر "MFI" مما نتوقع معه ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5050 نقطة كمستوى اول، وفي حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5000 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 11-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.