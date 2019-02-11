شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاتي/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم اليوم الاثنين.

في تمام الساعة 02:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى مستويات 0.7100 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7088 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7108، بينما حقق الأدنى له عند 0.7085.

هذا وقد يتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان في المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين الأمريكيين لمصرفي المجتمع في سان دييغو، ويأتي ذلك قبل ساعات من ألقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء خطاباً تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر" في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي.