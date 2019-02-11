364 ألف منشأة تستفيد من مبادرة الفاتورة المجمعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المستفيدة من مبادرة الفاتورة المجمعة 364 ألف منشأة، وذلك حسبما ذكرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيانها أمس.
وأضافت أن قسما من المنشآت المستفيدة سوف يحصل على دعم فوري، وأخرى ستحصل على دعم مشروط، في حال حققت تلك المنشآت نسب التوطين ورفعت متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوعا سابقة إلى الأخضر فما فوق، خلال فترة المهلة التي تمتد إلى سنة من تاريخ إطلاق المبادرة.
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