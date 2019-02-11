حساب المواطن يودع 35 مليارا بحسابات السعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوزت قيمة دفعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 حتى فبراير الحالي 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال، وذلك بحسب إحصائية صادرة عن البرنامج.

وأودع أمس برنامج حساب المواطن 2.4 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ 15 لشهر فبراير 2019، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 18.1 مليون ريال.

ووفقا للبرنامج اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد.

44 % استحقاق كامل

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين مستفيد، كما شدد القحطاني على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات، وذلك خلال 15 يوما، لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة المقبلة، مبينا أنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حسابهم.

استثناء لدعم 5 فئات

وأوضح أن البرنامج جاء لخدمة المواطنين والحرص على عدم تأثرهم بالإصلاحات الاقتصادية، مع وجود استثناء لدعم فئات محددة، منها «حاملو بطاقة التنقل، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وأرملة ومطلقة السعودي مع أبنائها السعوديين، والأجنبي المتزوج من سعودية»، وأفاد بأنه يمكن لكل شخص مسؤول مقتدر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته ويبلغ سنه 18 عاما أو أكبر أن يتقدم على برنامج حساب المواطن كعائل، بينما يعرف التابع بأنه كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء غير المتزوجين والبنات غير المتزوجات، أو أي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة.

الدفعة الأولى

مليارا ريال - 10.6 ملايين مستفيد

الدفعة الثانية

2.1 مليار ريال - 11 مليون مستفيد

الدفعة الثالثة

2.2 مليار ريال - 11.6 مليون مستفيد

الدفعة الرابعة

2.2 مليار ريال - 11.9 مليون مستفيد

الدفعة الخامسة

2.3 مليار ريال -12.2 مليون مستفيد

الدفعة السادسة

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2.4 مليار ريال - 12.3 مليون مستفيد

الدفعة السابعة

2.4 مليار ريال - 12.5 مليون مستفيد

الدفعة الثامنة

2.3 مليار ريال - 11.9 مليون مستفيد

الدفعة التاسعة

2.3 مليار ريال - 12 مليون مستفيد

الدفعة العاشرة

2.3 مليار ريال - 12.3 مليون مستفيد

الدفعة ال 11

2.4 مليار ريال - 12.3 مليون مستفيد

الدفعة ال 12

2.4 مليار ريال- 12.1 مليون مستفيد

الدفعة ال 13

2.4 مليار ريال - 12.3 مليون مستفيد

الدفعة ال 14

2.4 مليار ريال - 12.3 مليون مستفيد

الدفعة ال 15

2.4 مليار ريال - 12.4 مليون مستفيد