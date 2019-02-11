شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتيح قبول بطاقة «يونيون باي» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك إثر اتفاقية شراكة وقّعها البنك مع «يونيون باي» الصينية العالمية، التي تُعدّ من أكبر الشركات في مجال إصدار وقبول البطاقات المصرفية على مستوى العالم، والتي ستتيح لزوار المملكة من حاملي بطاقة «يونيون باي» إمكانية إجراء العمليات المالية بكل سهولة وأمان والاستعلام عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي بالبنك، والقيام بعمليات الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع.
وتوفر هذه الخدمة المزيد من الراحة لحاملي بطاقات «يونيون باي»، كونها خطوة مهمة تخدم زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين من دول شرق آسيا، وذلك إثر تمكينهم من استخدام بطاقات الشبكة الصينية «يونيون باي» لدى قنوات البنك الأهلي الإلكترونية، إدراكًا منه أهمية نقل تجربة العملاء نحو آفاقٍ جديدة من التميّز بأفضل الحلول المصرفية العالمية.
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