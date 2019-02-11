شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني الظهران» يستقبل 3000 مستفيد في أيامه الأولى والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الصندوق: إن رحلة المستفيد من المعرض تبدأ بالمستشار العقاري حيث يلتقي المستفيد بالمستشارين العقاريين لتقديم توصياتهم بعد دراسة حالة المستفيد الائتمانية، لينتقل بعدها إلى القسم الأول الذي يقدم لزوار المعرض نماذج مختلفة للوحدات الجاهزة وفلل الوزارة، يليه قسم البناء الذاتي الذي يتعرف المستفيدون من خلاله على أحدث تقنيات البناء والطرق المثلى للاستفادة منها، وفي القسم الرابع يمر المستفيد على عدد من أجنحة المطورين العقاريين يستعرض معهم تصاميم الوحدات السكنية تحت الإنشاء ونماذجها المختلفة. ويختم المستفيد جولته على المعرض بزيارة 16 جهة تمويلية ما بين البنوك وشركات التمويل العقارية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر «سكني الظهران» يستقبل 3000 مستفيد في أيامه الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.