«وول ستريت» تتطلع لاختراق في مفاوضات ما قبل انتهاء الهدنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تخلت مؤشرات وول ستريت عن متابعة أي شيء هذا الأسبوع، رغم استمرار موسم نتائج الشركات، سوى أي بصيص أمل يصدر من بكين التي تستضيف وزيري التجارة والمالية الأمريكيين، بينما تتلاشى فرص التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الهدنة مطلع مارس/ آذار.

كانت مؤشرات الأسهم قد تعرضت لموجة من خيبة الأمل نهاية الأسبوع، بعد أخبار سلبية صدرت عن البيت الأبيض؛ حيث صرح كبير مستشاري ترامب للشؤون الاقتصادية، لاري كودلو، بأن هناك الكثير من العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق تجاري مع بكين، كما نفى البيت الأبيض خبر لقاء الزعيمين الصيني والأمريكي قريباً. إلا أن وجود روبرت لايتزير وزير التجارة، وستيف مينوشين وزير المالية، في بكين يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال تغير الصورة اليوم أو غداً، في حال نجاح الجانبين في تذليل بعض العقبات التي تحول دون الإعلان عن خريطة طريق للتوصل إلى اتفاقية دائمة بعد الهدنة.

وقال دون تاونسويك، المحلل المختص بأسواق الأسهم لدى شركة «كوننج» لإدارة الأصول: «أعتقد أنها ستكون صفقة ضخمة، وهذا يزيد من أهمية المناورة في الأسواق على اتجاه التوقعات واتجاه السوق معاً في حال مجيء أنباء مشجعة من بكين، لكن لو كانت الأنباء سلبية فسوف يشهد السوق موجة تذبذب قوية»، ويستمر موسم نتائج الشركات في تحريك التداولات، خاصة أن هناك علامات تجارية بارزة هذا الأسبوع، منها «سيسكو سيستمز»، و «كوكا كولا»، من بين 60 شركة مدرجة على مؤشر «ستنادرد أند بورز 500»، تصدر نتائجها للربع الأخير من عام 2018 هذا الأسبوع.

وقد بلغ متوسط أرباح الشركات للربع المذكور 16%، إلا أن توقعات أرباح الفصل الأول من العام الحالي لا تزال في تراجع، بالمقارنة مع أرباح العام الماضي التي عززتها تخفيضات ضريبة الشركة وبلغت وسطياً 23%.

ويستقبل السوق هذا الأسبوع عدداً من التقارير الاقتصادية، أهمها تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر /كانون الأول الذي يصدر الجمعة، وتقرير مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين الذي يصدر الأربعاء، وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب دورة اجتماع يناير/ كانون الثاني عن عزمه وقف قرارات رفع أسعار الفائدة. وهناك أيضاً تقرير أسعار المنتجين الذي يصدر الخميس، إلا أن التركيز على مخاوف تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، خاصة منطقة اليورو لن يغيب عن حسابات المستثمرين الذين يتابعون بيانات الاقتصادات الكبرى، وتأثير المفاوضات بين بكين وواشنطن في المزاج العام في أسواق العالم.