«بريكست» غير منظم يهدد موظفي ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة حديثة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بشكل غير منظم، أي دون اتفاق، من شأنه أن يهدد وظائف أكثر من 100 ألف شخص في ألمانيا.

وقال أوليفر هولتمولر، أحد القائمين على الدراسة، لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية: إن «تأثير حدوث خروج غير منظم لبريطانيا لن يكون كبيراً على هذا النحو في أي دولة أوروبية أخرى مثل الحال في ألمانيا».

(د ب أ)