شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون درهم تداولات «اتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.59% عند مستوى 5082 نقطة مع نزول أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.
شهد السوق تداول 19.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون درهم، نفذت من خلال 823 صفقة، وجرى تداول أسهم 24 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 11 شركة.
وتصدر سهم «اتصالات» التداولات بقيمة 30 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.24% إلى 16.96 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 21 مليون درهم، متراجعاً 0.92% إلى 15.14 درهم، ثم سهم «الدار العقارية» بسيولة ب11.4 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.94% وأغلق عند 1.52 درهم.
وسجل سهم «طاقة» الارتفاع الأكثر بنسبة 3.26% إلى 0.95 درهم، ثم سهم «منازل العقارية» وارتفع بنسبة 2.09% ليغلق عند 0.39 درهم، ثم سهم «سيراميك رأس الخيمة»، وصعد بنسبة 1.67% إلى 1.83 درهم.
في المقابل، سجل سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل» الانخفاض الأكثر بنسبة 9.85% مغلقاً عند 3.57 درهم، تلاه سهم «الدار»، ثم سهم «دانة غاز»، متراجعاً بنسبة 1.46% وأغلق عند 0.88 درهم.
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