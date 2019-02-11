«بيجو» تكشف عن أول متجر تجزئة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت شركة «بيجو» بالشراكة مع وكيلها الحصري في أبوظبي «عمير بن يوسف وأولاده» أمس، أول متجر بمفهوم «Concept Store» في ياس مول - أبوظبي، بحضور حشد من المسؤولين في «Groupe PSA»، ومجموعة عمير بن يوسف وكبار الشخصيات. ويقدم المتجر تجربة عصرية هي الأولى من نوعها للصانع الفرنسي «بيجو» في منطقة الشرق الأوسط، والثالثة على مستوى العالم.

وقال سمير شرفان، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «Groupe PSA»: «نشهد اليوم إنجازاً بارزاً آخر يُضاف إلى سجل «بيجو» الحافل، في إطار سعيها إلى الاستفادة من تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مكانتها في المنطقة». وتابع: «إن هذا المتجر الحصري يدعم ريادة «بيجو» في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وهو يمثّل تجربة فريدة من نوعها للبيع بالتجزئة، ويضعها في متناول العملاء في دولة الإمارات، في حين أن شراكتنا الاستراتيجية مع عمير بن يوسف وأولاده قد أسهمت في توطيد مكانة وتواجد «بيجو» على مدار ال 25 عاماً الماضية، وها نحن نضيف فصلاً جديداً إلى قصة نجاحنا التي تؤكد تميّز تلك العلامة التجارية».

وعلّق عبد الله بن عمير، الرئيس التنفيذي لمجموعة عمير بن يوسف على هذا الحدث بالقول: «نحن مسرورون جداً بافتتاح أول متجر رقمي يقوم على مفهوم «Concept Store» في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيكون بمثابة وجهة للزوار للاستمتاع بكل ما تقدمه «بيجو». فقد تم تجهيز المتجر بأحدث التسهيلات؛ من أجل توفير تجربة تسوق ترقى إلى أعلى المستويات العالمية لعشاق «بيجو». وسوف نستمر في الدفع إلى الإمام إلى أقصى الحدود، وخوض تجارب مبتكرة تركز بالدرجة الأولى على العميل، وتلبي تطلعات مختلف مكوّنات المجتمع».

ويؤكد المتجر الجديد ريادة «بيجو» في التحول الرقمي، والذي يستلزم تبني استراتيجية تتمحور حول تعزيز تجربة العملاء، عبر تلبية متطلباتهم الرقمية، وإضفاء خصائص المرونة والسلاسة.

ويتميّز المفهوم الجديد لهذا المتجر، الذي تم تصميمه ليتناسب مع الاحتياجات المتجددة للعملاء، بأجواء مستقبلية، مع هندسة بسيطة وعصرية. وتبحر الشاشات الرقمية في المتجر بزوار المتجر في عالم «بيجو»، وتقدم تجربة غامرة، وتسلط الضوء على تاريخها العريق، إضافة إلى إنجازاتها على مدى العقود الماضية.

كما ستُتاح الفرصة أمام الزوار لكي يختبروا شكل وجوهر أحدث طرز «بيجو» المعروضة في هذا المتجر الذي يقع في الطابق الأرضي عند مدخل مواقف السينما في «ياس مول» - أبوظبي.