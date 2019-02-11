منصة لتزويد الشركات بإجراءات تطبيق الحوكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت مبادرة «بيرل»، جلسة حوارية خاصة، بالتعاون مع مركز «الزبير» للمؤسسات الصغيرة، تناولت أهمية التزام المؤسسات الصغيرة بمعايير وممارسات الحوكمة المؤسسية وانعكاساتها الإيجابية على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية المتنامية وتعزيز نتائج أعمالها.

ومن المقرر أن تطلق مبادرة «بيرل» قريباً، منصة إلكترونية خاصة بهدف دعم الشركات والمؤسسات الإقليمية وتزيدهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة لتطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية، باستخدام الأدوات والإرشادات والرسم الغرافيكي ومقاطع الفيديو.وشارك في الجلسة التي نُظمت في إطار مبادرة الحوار الشهرية «تجربتي» التي أطلقها مركز «الزبير»، كل من حامد بن سلطان البوسعيدي - المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، ود.منذر البوسعيدي - أستاذ مساعد، جامعة السلطان قابوس، ولينا الحصين، رئيسة قسم الاتصال والمسؤولية المجتمعية، مؤسسة الزبينخبة، وفارس بن محمد الحارثي، أخصائي مشروعات، صندوق تنمية مشروعات الشباب ( شراكة )، وياسمين عمري، المدير التنفيذي لمبادرة «بيرل»، وجمال الوهيبي، رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة.