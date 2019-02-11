«جي إف إتش» الأنشط ب 20 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.51% عند مستوى 2529.72 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات الاستثمار والعقار والتأمين والخدمات والاتصالات.

تم تداول 56.56 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76 مليون درهم، نفذت من خلال 1215 صفقة، وجرى تداول أسهم 34 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة.

وتصدر سهم «جي إف إتش» التداولات بقيمة 20 مليون درهم، وانخفض بنسبة 2.8% إلى 1.04 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بسيولة بقيمة 15.24 مليون درهم، وتراجع بنسبة 6.4% إلى 1.17 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 14.4 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.59% إلى 5.06 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم بنك المشرق، مرتفعاً بنسبة 6.84% ليغلق عند 75 درهم، تلاه سهم «أملاك» وزاد بنسبة 2.17% مغلقاً عند 0.377 درهم، ثم سهم «المدينة للتمويل» بصعوده 1.69% إلى 0.3 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» الانخفاض الأكثر بنسبة 7.84% إلى 0.47 درهم، تبعه سهم «دبي للاستثمار» من حيث التراجع، ثم سهم«داماك»، ونزل بنسبة 3.17% إلى 1.22 درهم.