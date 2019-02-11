5 تحديات تواجه القطاع الصاعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقول الإحصاءات إن عمليات بيع التجزئة عبر الإنترنت تستحوذ على واحد من كل سبعة قرارات شراء في المملكة المتحدة وحدها، مع أن جميع محال البيع الفعلية ومتاجر الشوارع الرئيسية متاحة للمستهلك.

ويزداد الرقم كل يوم، ونظراً للزيادة المستمرة في عدد العملاء الذين يتسوقون عبر الإنترنت، لا بد أن تنشأ تحديات. وبحسب مالكي منصات التجارة الإلكترونية تتلخص التحديات التي تواجه القطاع العالمي الصاعد في خمس تحديات رئيسية:

1- ثقة العملاء

هذا التحدي قائم منذ البداية نظراً لقلق الناس حول أمن البيانات ومخاوف الاحتيال وغيرها، ورغم أن قضايا الأمن الشبكي قطعت أشواطاً على صعيد تطورها، إلا أن الاحتيال عبر الإنترنت سجل زيادة بنسبة 5.5% بين عامي 2016 و 2017. ويقول بنيامين هاوي مؤسس موقع «فرنش توجذر»: «يخص هذا التحدي قدرتنا، كبائعين على الإنترنت، على بناء الثقة مع المستخدمين على مواقعنا.»

2 - موسمية عمليات الشراء

تمثل «الموسمية» التحدي الأكبر للشركات التي ترغب في التخصص في نطاق معين من المنتجات. هذا لا ينبغي أن يثني عزيمة رجال الأعمال الذين يرغبون في معالجة هذا التحدي. يقول أندي باكستر، المدير الإداري لشركة «جاردن جاردنر» للتجارة الالكترونية: «تمثل الموسمية تحدياً مستمراً لمتاجر التجزئة الالكترونية التي تركز على منتجات بعينها. عادة ما نحقق نسبة 10 في المئة من عائداتنا خارج موسم الذروة في فصل الصيف، لكن هذه النسبة تبلغ الآن حوالي 30%».

3 - تحليل خطوات العميل

على الرغم من أن تطور آليات السداد وضمان توفر منتجات جذابة تشجع العملاء على مزيد من الشراء، إلا أن تحليل رحلة العميل بالكامل. فكثيراً ما يترك العميل عربة المشتريات في آخر لحظة بسبب صعوبات تقنية. وتشير أحدث التقارير إلى أن حالات تخلي العميل عن سلة مشترياته بلغت 7 في كل عشر حالات.

ويشمل تحليل رحلة العميل العديد من الجوانب على موقع التسوق بما في ذلك، سهولة التصفح، ونقطة مغادرته للموقع وأسبابها، وكفاءة الموقعوالاعتبارات التقنية، وجذب اهتمام العملاء. ويمكن من خلال تحليل ردود فعل العملاء تطوير رحلة العميل بما يلبي رغبات مختلف شرائح العملاء سواء على مستوى التوصيل أو تنويع العروض وغيرها.

4 - عروض فيديو مغرية

يواجه تجار التجزئة عبر الانترنت تحديات متغيرة نظراً للتغيير الدائم في أنماط عمل القطاع. والعملاء دائماً بانتظار ما هو جديد ومبتكر. ويقول إيدي تومالين نائب رئيس شركة «واير واكس» إن التحديات تشمل الابتكارات التقنية بكل أشكالها ومنها عروض الفيديو الجذابة. وفي ظل توقعات بأن تبلغ عروض الفيديو نسبة 79% من إجمالي عدد زيارات الشبكة بحلول عام 2021، لا شك في أن العلامات التجارية البارزة سوف تبحث عن طرق مبتكرة لجذب جمهورها عبر الإنترنت«.

5- تحدي شركة أمازون

يقول آدم واتسون، مدير منصة التجزئة في شركة (هوليوود ميرورز): ما يهمني في الشهور الإثني عشر المقبلة هو هيمنة أمازون على السوق.أعتقد أن العملاء سيتخلون عن جوجل ويتحولون إلى أمازون لشراء حاجاتهم لأنه من الأسهل والأسرع الحصول على ما تبحث عنه.» وتهيمن أمازون على 50% من سوق التجارة الإلكترونية العالمي وهي مستمرة في توسيع هيمنتها. وبمجرد نجاحها في مساعي تأمين الطلب في نفس اليوم، فسوف يحرص كل المشترين على التعامل معها حصرياً. من الواضح أنها معركة شاقة ومستمرة لسنوات لذا ينبغي على الشركات الصغيرة البحث عمن ينافسها ومحاولة التفوق عليه.