543 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 543 مليون درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 158 مبايعة بقيمة 470 مليون درهم منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 235 مليون درهم و 142 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 235 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 119 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حصيان الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيل مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل.. جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بنخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 73 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 36 مليون درهم و 31 رهن فلل وشقق بقيمة 37 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 16 مليون درهم .

(وام)