شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الفجيرة»: تراجع الأرباح.. وتوزيع 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” اقترح مجلس إدارة شركة «صناعات أسمنت الفجيرة»، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من رأس المال عن العام الماضي 2018، فيما تراجعت أرباح الشركة إلى 13.58 مليون درهم في العام 2018، مقارنة بنحو 37.05 مليون في 2017.

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