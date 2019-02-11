«الإمارات للصرافة» و«يوني موني» تعتمدان ال «بلوك تشين» في التحويلات

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أكدت شركة «فينابلر القابضة»، أن شركتي«الإمارات العربية المتحدة للصرافة» و«يوني موني»، الواقعة تحت مظلتها، اعتمدتا التحويل الفوري للأموال عبر شبكة «ريبل نت» العالمية، في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات تحويل الأموال العابرة للحدود بشكل أكثر أماناً وسهولة. ويصبح بإمكان الشركتين استخدام قاعدة البلوك تشين الرقمية التي توفرها شركة «ريبل» لشركائها.

وبذلك تصبح «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» و«يوني موني» أول شركتين في الشرق الأوسط تعتمدان تقنية البلوك تشين من أجل إتمام عمليات تحويل الأموال العابرة للحدود.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود التعاون بين الطرفين في التحويلات المالية الصادرة من جميع أنحاء العالم إلى تايلند، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع استخدام تقنية البلوك تشين في عمليات تحويل الأموال إلى الدول الأخرى.

وستكون البداية في تنفيذ بنود القرار الجديد في التحويلات التي ستتم عبر «بنك سيام التجاري»، أحد أكبر البنوك في تايلاند، ما سيُمكن عملاء الشركتين من تحويل الأموال بشكل فوري وسهل إلى هناك.

وقال بروموث مانجات الرئيس التنفيذي لشركة «فينابلر القابضة» والرئيس التنفيذي لمجموعة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» و «يوني موني»: إن«تبني تقنية البلوك تشين يتيح تقديم خدمات التحويل المالي بأساليب أقل تعقيداً وأكثر سرعة وأماناً».

وأعرب نافين جوبتا مدير «ريبل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: «سنواصل دعم شركائنا في«الإمارات العربية المتحدة للصرافة» و«يوني موني» للوصول إلى حلول أكثر ابتكاراً وتقدماً في مجال الحوالات المالية العابرة للحدود».