«الاقتصاد»: الإمارات تستفيد من طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، و«ريتشكوم جلوبال سيرفيسز»، خبراء الصناعة المشاركين في النسخة السادسة من «مؤتمر توقعات السلع العالمية» الذي عقد أمس في مقر المركز، تحت شعار «سيكينج ألفا - الاستثمار في السلع والأصول البديلة»، وضم أكثر من 200 من خبراء السلع والاستثمار.

وقال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: «على الرغم من الآفاق التي يشوبها عدم اليقين في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار النفط، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات يمضي قدماً، ومن شأن التحفيز المالي القوي، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى دفع البنية التحتية المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، أن يؤدي إلى استفادة الدولة من الطفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تقدر بنحو 15% لعام 2019».وقال نافديب سوري، السفير الهندي بالإمارات: «المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند 7.6٪ في 2019، وفي عام 2013 كنا في المرتبة 190 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، وفي العام الماضي، صعدنا إلى المرتبة».