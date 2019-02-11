المهنيون في الإمارات متفائلون تجاه عام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع بداية العام الجديد، أطلق «بيت.كوم»، استبيان «أهداف المهنيين في الشرق الأوسط»، حيث كشف أن المهنيين في المنطقة متفائلون تجاه تحقيق أهدافهم المهنية في عام 2019. وصرح 84٪ من المجيبين في الإمارات بأنهم يشعرون بالإيجابية تجاه العام الجديد، بينما تعتري نسبة 6٪ منهم فقط مشاعر سلبية، في حين كان بقية المجيبين محايدين تجاه ذلك.

صرح 77٪ من المجيبين في الإمارات بأنهم قاموا بتحديد أهدافهم المهنية المستقبلية، والتي تتضمن إيجاد وظيفة جديدة (61٪)، وتعلم مهارات جديدة (45٪)، والحصول على راتب أعلى (43٪).

ومع أخد التطور الوظيفي في عين الاعتبار، يعتقد حوالي ثلثي (65٪) المجيبين بأنهم يستحقون تسلم مناصب وظيفية أعلى مما يشغلونه حالياً، فيما قال حوالي النصف (48٪) إنهم على استعداد للانتقال إلى قسم آخر لتعزيز مهاراتهم وتطوير حياتهم المهنية. إضافة إلى ذلك، صرح 39٪ من المجيبين في الإمارات بأنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع مختلف كلياً لتعزيز خبرتهم المهنية.

الوظيفة المثالية

اعتبر المجيبون في الإمارات أن الراتب والمزايا (80٪)، وفرص النمو الوظيفي (66٪)، تليها الأمان الوظيفي (32٪)، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية (26٪)، تشكل العوامل الرئيسية والضرورية للوظيفة المثالية.

ومن المثير للاهتمام أن المجيبين يفضلون تولي منصب وظيفي في إحدى الشركات (61٪) على تأسيس شركتهم الخاصة (24٪).

وشملت العوامل التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في المنطقة: الرغبة في التعلم واكتساب الخبرة على نحو مستمر، وذلك بحسب 66٪ من المجيبين، يتبعها الحاجة لكسب المال (55٪)، وتحقيق الاستقلال المادي (53٪).

مستويات التحفيز

فيما يتعلق بمستويات التحفيز في مكان العمل، أفاد (71٪) بأنهم يشعرون بالحماس في شركاتهم. فيما صرح 15٪ فقط عن غياب عوامل التحفيز في مكان عملهم، بينما كان بقية المجيبين محايدين تجاه ذلك.

ويرتبط توفر المرشدين والموجهين بتعزيز عوامل التحفيز في العمل، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في النتائج، حيث أفاد أكثر من نصف المجيبين (62٪) بأن لديهم إما مرشد أو شخص يحتذون به في شركاتهم.

وعلى الرغم من الإيجابية التي أبداها المجيبون لناحية عوامل التحفيز في مكان العمل، أفاد 56٪ منهم بأن الراتب الأعلى وتوفر المزيد من المزايا سيساهم في زيادة مستوى تحفيزهم في العمل. وقال أكثر من النصف (51٪) إن توفير الفرص لإثبات كفاءاتهم ومهاراتهم يعزز شعورهم بالحماس في العمل. وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في «بيت.كوم»: «من المبشر أن نرى التوقعات الإيجابية لأغلبية المجيبين لعام 2019. فهذه النظرة المشجعة ستنعكس إيجاباً على عمليات التوظيف في المنطقة والتطور الوظيفي للأشخاص.»