«كاسترول» تستهدف حصة 7% من سوق زيوت السيارات في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب رئيس شركة كاسترول للزيوت لمنطقة الشرق الأوسط ومصر والسعودية إن وحدة كاسترول مصر تستهدف حصة بين 2 و7% من سوق زيوت السيارات في البلاد خلال العامين المقبلين.

وأوضح ماريو ميفسود ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي أن الشركة تستثمر 100 مليون جنيه (5.69 مليون دولار) سنويا في مصر لدعم أنشطة التوزيع.

وبدأ توزيع زيوت كاسترول في مصر منذ 2009 من خلال اتفاق للترخيص والتوزيع الحصري مع شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية. وتأسست كاسترول مصر للزيوت في 2018 بالشراكة مع مجموعة طاقة عربية بهدف تعزيز وجود كاسترول في مصر.

وكاسترول جزء من مجموعة بي.بي وتقدم خدماتها للعملاء والمستهلكين في قطاعات السيارات والصناعة والبحار والطاقة في أكثر من 120 دولة. (رويترز)