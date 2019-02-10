شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية يبحثان توسعة قائمة السلع بـ"الانتقائية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن الوزارة أرسلت فريقاً فنياً إلى السعودية لبحث توسعة ضريبة السلع الانتقائية لتشمل سلعاً جديدة.

وأوضح أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، لافتاً إلى أنه يهدف إلى خلق ضريبة عادلة بناء على قياس نسب المواد الضارة بدلاً من فرضها على السلع نفسها.

وأكد أن وزارة المالية لا تسعى لإصدار سندات اتحادية، إلا أن هناك اجتماعاً مع الجهات المحلية الأسبوع المقبل، لمناقشة تطوير دليل الإجراءات والسياسة العامة.

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وبين أن أي إصدار محتمل يتوقف على تلك الاجتماعات والمشاورات مع المصرف المركزي بهذا الشأن، بحسب صحيفة الخليج.

وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات من الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية 57 مليار ريال في العام 2019.

وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏.