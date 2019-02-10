شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يصدر قانونا بشأن مؤسسة أبوظبي للطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، قانونا جديدا بشأن مؤسسة أبوظبي للطاقة.

ونص القانون على أن يعدل الشكل القانوني لشركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، ليصبح شركة مساهمة عامة.

ويضمن القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة للمؤسسة، كما يمنحها التمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأيضا بموجب القانون تنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة.

Advertisements

وستقوم الشركة بالمساهمة وتشجيع دعم المشاريع والأعمال والنشاطات في قطاع الماء والكهرباء، والتي تعزز مركزها داخل الدولة ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية، وفقا "وام".

كذلك ينص القانون على أن تنقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات والحصص والأسهم في الشركات المملوكة من قبل دائرة الطاقة بما في ذلك جميع صلاحيات الدائرة المرتبطة أو المتعلقة بحصص أو أسهم أي من الشركات التابعة الواردة في أي تشريع أو نظام أو قرار.

وأيضا، تنتقل إلى الشركة جميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المعنية.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حاكم أبوظبي، منذ ايام القانون رقم واحد لعام 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار، والقانون رقم اثنين لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر في أكتوبر الماضي مرسوما بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الخارجي المباشر.