شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "نماء للكيماويات" تبحث زيادة رأس المال في 4 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة نماء للكيماويات دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية غير العادية، والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق الرابع من مارس المُقبل، وذلك للنظر في مقترح زيادة رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الجمعية ستنظر في زيادة رأس المال بقيمة 200 مليون ريال، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بما يعادل 20 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية متخصصة بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة.

ووفقاً للبيان، في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 749 ألف ريال خلال الربع الثالث من 2018 مقابل صافي خسارة بلغ 2.02 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 52.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 8.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.