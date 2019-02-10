أكثر من 15 مليار دولار استثمارات مايكروسوفت في أفريقيا

جاءت استثمارات مايكروسوفت ضمن قطاع الصحة لمحاربة الأمراض والفقر في أفريقيا

الاقتصادي:

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأميركية للبرمجيات ورئيس مؤسسة "بيل وماليندا جيتس للأعمال الخيرية"، بيل جيتس إن: "مايكروسوفت استثمرت أكثر من 15 مليار دولار خلال 20 عاماً مضت في القارة الأفريقية".

وأضاف جيتس أن استثمارات "مايكروسوفت" كانت مهمة وضرورية ضمن قطاع الصحة لمحاربة الأمراض والفقر في القارة الأفريقية.

وأكد مؤسس "مايكروسوفت" خلال كلمة له في القمة الأفريقية الـ32 لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي، أن العنصر الرئيسي في تنمية القارة الأفريقية، هو الخبرة الإنسانية، كون الاستثمار في العنصر البشري مهم للغاية.

وشدّد جيتس على مواصلة تقديم الخبرات والموارد لخدمة القارة السمراء، التي تواجه بلدانها العديد من الصعوبات والتحديات وفق ما ظهر له خلال عمله هناك في أفريقيا.

وبخصوص التحديات التي تواجه أفريقيا، قال جيتس: "التاريخ سيحكم علينا في الفرق الذي نحدثه في حياة الأطفال هنا في أفريقيا".

وبالإضافة إلى الفقر ووفيات الأطفال والإيدز، تشكل التربية والتخطيط العائلي جزءاً من المؤشرات التي توقفت عندها مؤسسة "بيل وماليندا جيتس الخيرية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها بيل جيتس إلى الاستثمار في العنصر البشري في القارة الأفريقية، حيث دعا إلى مساعدتها عبر طاقاتها البشرية وذلك باجتماع "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.