السلوفاكي هامسيك على أبواب الدوري الصيني بـ20 مليون يورو

يتوقع أن يصل راتب هامسيك مع داليان الصيني إلى 9 ملايين يورو سنوياً

الاقتصادي:

ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب السلوفاكي ماريك هامسيك نجم نادي "نابولي" الإيطالي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى الدوري الصيني عبر نادي "داليان ييفانج" مقابل 20 مليون يورو على دفعتين.

وأوردت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن، الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال قائد نادي الجنوب الإيطالي إلى النادي الصيني مقابل راتب سنوي يقدر بـ9 ملايين يورو.

ودارت أحاديث صحفية في إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية عن تعليق النادي الإيطالي المحادثات مع الجانب الصيني لكن الاتفاق على وسائل تسديد المبلغ أسهم بإعادة المفاوضات والاقتراب من توقيع العقد رسمياً.

وتشير التقارير إلى أن الألماني بيرند شوستر مدرب النادي الصيني، يرغب بشدة في الحصول على خدمات اللاعب السلوفاكي البالغ من العمر 31 عاماً.

من جانبه، أبلغ رئيس نادي "نابولي" الإيطالي أوريليو دي لورنتيس اللاعب هامسيك بأن، مكانه محفوظ في حال أراد العودة إلى صفوف الفريق، الذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي "الكالشيو".

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب السلوفاكي الموجود في بلاده إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأسبوع الجاري لإجراء الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد بصفة رسمية.

ولعب هامسيك مع "نابولي" الإيطالي منذ عام 2007، وسجل 121 هدفاً في 520 مباراة مع الفريق، محطماً الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا مع الفريق الإيطالي والبالغ 115 هدفاً.