شكرا لقرائتكم صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدَيْن في المنطقة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 22:24

حذر صندوق النقد الدولي من أن الدَين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الموازنة. وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي». وأضافت أن «بين البلدان المستوردة للنفط، حقق النمو الاقتصادي تحسناً».



وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 85 في المئة عام 2018. وأشارت إلى أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حالياً 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب انخفاض أسعار النفط مجدداً وانخفاض الانتاج والتوترات الجيوسياسية. ورحبت لاغارد بإصلاحات الانفاق والايرادات بما في ذلك تطبيق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقالية على السلع.