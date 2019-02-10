شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم السبت 10-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تداولات هذا الأسبوع بانخفاض بلغ نسبته -0.46% بما يعادل -39.63 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض للجلسة الثانية على التوالي ، بإجمالي عدد أسهم 188 ، بأسهم مرتفعة بلغت 59 وأسهم منخفضة بعدد 106 والأسهم التي أغلقت على عدم تغيير بعدد 23 سهم ، وقد انخفض أيضاً مؤشر السوق الموازي بنسبة -3.68% بما يعادل -0.48 نقطة .
وكان أنشط الأسهم بكمية التداول سهم دار الأركان (4300) بحجم تداولات بلغ 11,387,966 ريال ، وجاء سهم مصرف الإنماء (1150) بالمركز الثاني في أحجام التداولات والتي بلغت 5,443,128 ريال .
أما عن أنشط الشركات بالنسبة لعدد الصفقات فجاء سهم الكابلات (2110) في المقدمة بعدد صفقات بلغت 5,267 صفقة ، ومن بعده سهم الأنابيب السعودية (1320) بعدد صفقات بلغت 4,014 صفقة .
وأكبر ارتفاع كان من نصيب سهم الوطنية للبناء والتسويق (9510) بالسوق الموازي بتغير بلغ نسبته 19.99% بما يعادل 63.80 ريال ، ومن بعده جاء سهم التطويرية الغذائية (9501) بالسوق الموازي أيضاً بتغير بلغ نسبته 13.39% بما يعادل 9.80 ريال .
وعن أكبر انخفاض للأسهم جاء سهم حقوق أمانة (83101) بانخفاض بلغ نسبته -18.32% بما يعادل -1.42 ريال ، ومن بعده سهم ابو معطي (9500) من السوق الموازي أيضاً بانخفاض بلغ نسبته -3.68% بما يعادل -0.48 نقطة .
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