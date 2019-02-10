إحدى مقتنيات المغني جورج مايكل للبيع في مزاد

الاقتصادي:

تعرض دار "كريستيز" للمزادات لوحة فنية بعنوان "ذي إنكومبليت تروث" امتلكها المغني البريطاني الراحل جورج مايكل، خلال مزاد في لندن 14 مارس (آذار) 2019، مقابل مبلغ يتراوح بين 1.3 و1.9 مليون دولار (1 و1.5 مليون جنيه إسترليني).

وذكرت الدار أن اللوحة، رسمها الفنان البريطاني داميان هيرست في عام 2006، وتمثل حمامة تحلق في الجو.

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وعرف عن المغني جورج مايكل الذي اشتهر بأغنياته الضاربة وصوته المميز، ولعه بامتلاك وجمع الأعمال الفنية، خاصة مع ظهور حركة الفنانين البريطانيين الشباب في الثمانينات من القرن الماضي.

ومن المتوقع بيع 130 قطعة فنية لجورج مايكل في المزاد الذي يشمل أيضاً، أعمالاً عدة لفنانين بريطانيين معاصرين، أبرزهم داميان هيرست، ويضم 75 عملاً فنياً آخراً.

وجورج مايكل واسمه الأصلي يورغوس كيرياكوس بانايوتو من أب يوناني وأم بريطانية، ولد في يونيو (حزيران) 1963 وتوفي في ديسمبر (كانون الأول) 2016.

ولُقِب جورج مايكل بملك البوب في بلاده بريطانيا، وكان يغني بأسلوب "البوب" و"البوب روك"، وكان من أحد أفراد فرقة "Wham" التي تأسست في عام 1981.