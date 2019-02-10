مستر أسطا.. سوق الخدمات المنزلية السريعة

الخليج 365 - خاص:

قصة ريادة

الحصول على خدمات سريعة وعالية الجودة، يبحث عنه الجميع في مختلف سبل الحياة اليومية، وعندما يتعلق الأمر بإصلاح الأعطال المنزلية الطارئة يصبح عامل السرعة مقدماً لدى العميل وتزداد صعوبة الحصول على حرفيين موثوقين في السوق، من هنا انطلق "موقع مستر أسطا" في الإمارات.

تأسس "موقع مستر أسطا" على يد كل من إبراهيم كولاك ودنيا عثمان عام 2014 كمنصّةٍ تربط العملاء بمختلف مزوِّدي الخدمات المنزلية المعروفين باسم "أسطا" وهي كلمة تركية الأصل مستخدمة في المجتمعات العربية وتعني الحرفي البارع. ويمكن للمستخدِمين طلب مزوّدي خدماتٍ في مختلف المجالات من خلال الموقع مباشرة والتطبيق المتاح على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس".

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ويقدم الموقع الخدمات المنزلية التي يمكن الحصول عليها من خلال الحجز الفوري، وتشمل: تركيب الستائر، نقل الأثاث، تنظيف المنازل، الطلاء، إصلاح الأجهزة المنزلية، صيانة وإصلاح السيارات، هندسة المناظر الطبيعية والتشجير، مكافحة الحشرات، صيانة المكيفات، إضافة إلى خدمات النجارة والسباكة وتصميم الأثاث والحمامات والمطابخ.

ويحمل الموقع شعار خدمات أحسن لحياة أفضل ويحظى بأكثر من 10 آلاف عميلٍ في الشهر و6 آلاف مزوّد خدماتٍ من 300 فئة. وفي 2016 حصل الموقع على تمويل بقيمة تتجاوز مليوني درهم من خلال جولة تمويلية، وسبق له الحصول على استثمارٍ بقيمة 350 ألف دولار في 2015.

وتمكن "موقع مستر أسطا" من إبقاء عدد فئات الخدمات لديه ثابتاً، علماً أنّ الطلبات على فئاتٍ معيّنةٍ تختلف بحسب الفصول ففي الصيف مثلاً، الموقع يتلقى كثيراً من الطلبات على تصليحات المكيّف وخدمات مكافحة الحشرات.

ويسعى "موقع مستر أسطا" إلى التوسع في كل من السعودية و مصر ويرى المؤسسان أن السعودية سوق صعبة جدّاً، وتتطلب وجود شريك قوي والتعامل مع شركة اتّصالاتٍ أو مصرف، ويعمل الشريكان على بناء شبكة علاقات تمكنهما من دخول تلك السوق بقوة وقدرة على المنافسة والصمود.