انطلاق القمة العالمية للحكومات بمشاركة 4 آلاف مسؤول

ألقى كلمة افتتاحية وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي

الخليج 365 - الإمارات:

انطلقت اليوم فعاليات "القمة العالمية للحكومات" في دبي بدورتها السابعة، تضمنت مشاركة 4 آلاف مسؤول لـ140 دولة، منهم 600 خبير من مستشرفي المستقبل والمتخصصين، وما يزيد على 120 رئيساً ومسؤولاً في شركات عالمية.

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وبدأت أعمال القمة عبر كلمة لوزير شؤون "مجلس الوزراء" والمستقبل رئيس القمة محمد عبدالله القرقاوي، وكلمة للمؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" كلاوس شواب.

وتتناول القمة عبر أكثر من مئتي جلسة حوارية القطاعات المستقبلية الحيوية في7 محاور رئيسة، تعالج كلاً من مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، والتجارة والتعاون الدولي، والمجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

و"القمة العالمية للحكومات" منصة عالمية، تهتم باستشراف مستقبل الحكومات عالمياً، ويركز جدول أعمالها على الجيل القادم من الحكومات، وكيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية التي تواجه البشرية.

وشهدت القمة بدورتها الماضية، جلسات نقاشية عديدة، بحث المشاركون فيها مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على عمل الحكومات، وكذلك مستقبل العملات الرقمية وارتباطها بالعملات الحقيقية، كما تم التطرق إلى موضوع إدمان الأجهزة الإلكترونية وتأثيره على العمل المجدّ.