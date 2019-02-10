الان تتابع هيئة المواصفات: إصدار 348 مواصفة قياسية سعودية جديدة خلال 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدارها (348) مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات خلال عام 2018م، كما تم تحديث وتعديل وترجمة (769) مواصفة قياسية سعودية، ليصل إجمالي المواصفات القياسية السعودية إلى أكثر من 29.861 مواصفة.

وأوضحت أنها قامت بإعداد واعتماد (348) مواصفة قياسية (جديدة) من خلال الفِرق الفنية المُشكّلة بالهيئة، والتي تضمُ أعضاءً من الجهات الحكومية والأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص المعني (مصنَّعين أو مستوردين)، أو من خلال الفنيين بالإدارات الفنية التابعة للإدارة العامة للمواصفات، حيث جاءت مواصفات قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمعدل 26% في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية بــ 18%، تلاهما قطاع مواصفات الخدمات بمعدل 16%، بالإضافة إلى قطاع منتجات التشييد والبناء التي وصلت نسبة المواصفات الخاصة به هذا العام إلى 11%، وقطاع المنتجات الميكانيكية بنسبة 12%، والمقاييس والموازين بمعدل 9% وفي النهاية قطاع منتجات الغزل والنسيج بــ 8%.

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وكشفت هيئة المواصفات عن وجود (285) مشروع مواصفة قياسية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة حاليًا من بينها 27 مواصفات خاصة بالتشييد ومواد البناء، و31 مواصفة للمنتجات الكهربائية والإلكترونية، و42 مواصفة في قطاع المنتجات الميكانيكيـة والمعدنية، و30 مواصفة قياسية خاصة بالمنتجات الكيميائيـة والبترولية، وأما مشروعات المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الغزل والنسيج فوصلت إلى 29، وإلى جانب 87 مشروع مواصفة للمقاييس والموازين، و39 مواصفة خاصة بالخدمات.

وأكدت الهيئة، حرصها على تفعيل دور الفِرق الفنية في إعداد المواصفات القياسية، وذلك من أجل تطوير عملية إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، بإتاحة فُرص متكافئة للقطاعات الحكومية، والعلمية، والبحثية، والخاصة (المصانع والشركات الوطنية) للمشاركةِ في أعمال الفِرق الفنية التي تُعِدّ مواصفات لموضوع معين؛ مما يُسهّل على تلك الجهات أن تُبدي مرئياتها المتعلقة بمواضيع المواصفات ومناقشتها بطريقة بنّاءة وموضوعية؛ لإيجاد حلول مُرضية لتحقيق التوازن بين مصالح تلك الجهات، بالتالي تَتَحقق المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تضم في عضويتها (331) عضوًا وزعوا على (36) فريقًا فنيًّا موزعا على القطاعات الفنية المختلفة، حيث ازداد عددُ الفِرق الفنية من عام 2017م إلى عام 2018م بنسبة مقدارها 5.12%،حيث كان عدد الفِرق الفنية في عام 2017م (32) فريقًا فنيًّا، وازداد حتى وصل إلى (36) فريقًا فنيًّا.

ونوّهت هيئة المواصفات، أن من أبرز مجالات المواصفات القياسية التي تمّ اعتمَادُها خلال 2018 هي متطلبات الأمان للبطاريات والخلايا الثانوية، وفتحات تصريف مياه الأسطح والشرفات، وفتحات تصريف مياه الأرضيات، والدهانات والورنيشات، ومتطلبات التشغيل وبطاقات كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، والمنسوجات، وإدارة التطوع في المنظمات، وغيرها.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تَقومُ بإعدادِ واعتمادِ المواصفات القياسية السعودية للمنتجات المُصنَّعة محليًّا أو المُستوردة لتفي بالمتطلبات المقبولة التي تُحقق السلامةَ وكفاءة الأداء، إضافةً إلى المُشَارَكة في إعداد المواصفات القياسية الخليجية والعربية والدُولية.