تعرف على قائمة أغنياء مصر (فيديو)

إعداد: مصطفى عبد الفتاح كشفت مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة عن قائمة أثرياء إفريقيا لعام 2019 والتي ضمت 20 رجل أعمال، وتصدرت دولتا مصر وجنوب إفريقيا القائمة فيها بواقع 5 أفراد لكل دولة. شاهد الفيديو التالي لتتعرف عليهم:

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