"اينوك" و"بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" تتعاونان على تطوير نظام متطور...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "اينوك" لتطوير نظام VitalyX المصمم لفحص وقياس الخصائص الأساسية لزيوت التشحيم في الوقت الفوري، وتحويل البيانات التي يجمعها إلى رؤى قابلة للتطبيق. ويرتكز النظام على مفهوم الحوسبة السحابية ويمكن توظيفه في العديد من القطاعات التي تستخدم آلات كبيرة الحجم.

وبالإضافة إلى مشاركتها في تطوير هذا النظام، وقّعت "اينوك" أيضاً على الطلبية الأولى للحصول عليه، وذلك خلال اجتماع "بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك" السنوي في فلورنسا بحضور أكثر من 1,100 عميل.

هذا وتعد زيوت التشحيم عصب التشغيل للكثير من الآلات والأصول؛ إذ تسهم في حماية هذه الأصول وتساعد على تحديد مستوى السلامة العامة للأنظمة. ويمكن لخاصية المراقبة الفورية لزيوت التشحيم أن تساعد في حماية معدات المشغّلين والمستخدمين النهائيين عبر توفير مستوى متقدّم من الصيانة الوقائية، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض فترات التوقف عن العمل، وتحسين دورة حياة الأصول. بينما قد يؤدي الإغفال عن مراقبة هذه الزيوت إلى حدوث أعطال كبرى؛ وعلى سبيل المثال، قد تصل التكلفة التراكمية لتعطّل صندوق المسننات في آلة ضخمة بفعل تسرّب زيوت التشحيم إلى مليون دولار أمريكي.

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ويمكن لنظام VitalyX المتطور أن يرصد الخصائص الفيزيائية والكيميائية لزيوت التشحيم في الوقت الفوري عبر كامل أسطول معدات المشغلين، ومن ثم تحويل البيانات الناجمة عن ذلك إلى تنبيهات وتحذيرات لتحديد أي مخاطر محتملة. ويستخدم هذا النظام لوحة قياس سهلة الاستخدام لإظهار بيانات كامل المعدات أو على مستوى الأصول الفردية، ويمكن تخزين هذه البيانات ضمن نظام مشترك للحوسبة السحابية أو ضمن النظام نفسه.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "تضطلع التقنيات الرقمية بدور رئيسي في التحوّل الذي يشهده قطاع الطاقة، وقد ساهمت إلى حد كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية. ويسرنا التعاون مع ’بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك‘ لتطوير هذا النظام الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في اختبار جودة زيوت التشحيم وإدارة الأصول المادية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون معهم عبر المزيد من المشاريع في المستقبل القريب."

من جانبه قال إد بوفرح، نائب الرئيس لأعمال القياس والتحكم لدى "بيكرهيوز التابعة لجنرال إلكتريك‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "نتطلع إلى الشراكة مع ’اينوك‘ في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ويشكل تعاوننا معهم على تطوير نظام VitalyX خطوة رائدة نحو توفير حلول مبتكرة لمراقبة زيوت التشحيم بما يحقق مكاسب أفضل لهم على صعيد الإنتاجية ووفورات التكلفة، ويمكّنهم من تبني هذه التقنية عبر أصولهم في مختلف أنحاء العالم."