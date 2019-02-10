تعرف على أعلى 10 أجور شهرية في كرة القدم

احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني براتب شهري يبلغ 5.3 مليون دولار

الاقتصادي:

تصدر نجم الكرة العالمية والأرجنتينية ليونيل ميسي قائمة أعلى 10 لاعبين ينالون أجوراً شهرية من أنديتهم بقيمة 9.5 مليون دولار أي ما يعادل 8.3 مليون يورو، تلاه البرتغالي كريستيانو رونالدو براتب 5.3 مليون دولار ثم الفرنسي أنطوان جريزمان بـ3.7 مليون دولار

وأظهر تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن، لاعبي "البلوجرانا" (لقب برشلونة) اكتسحوا ترتيب قائمة اللاعبين العشرة وفق ما يتقاضونه بثلاثة لاعبين.

وفيما يلي ترتيب العشرة لاعبين الأعلى أجراً في الشهر الواحد:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي مع "برشلونة" الإسباني 9.5 مليون دولار (8.3 مليون يورو، 7.3 مليون جنيه إسترليني).

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو مع "جوفنتوس" الإيطالي 5.3 مليون دولار (4.7 مليون يورو، 4.1 مليون جنيه إسترليني).

3- الفرنسي أنطوان جريزمان مع "أتلتيكو مدريد" الإسباني 3.7 مليون دولار (3.3 مليون يورو، 2.9 مليون جنيه إسترليني).

4- البرازيلي نيمار دا سيلفا مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي 3.5 مليون دولار (3.06 مليون يورو، 2.7 مليون جنيه إسترليني).

5- الأوروجوياني لويس سواريز مع "برشلونة" 3.3 مليون دولار (2.9 مليون يورو، 2.5 مليون جنيه إسترليني).

6- الويلزي جاريث بيل مع "ريال مدريد" الإسباني 2.8 مليون دولار (2.5 مليون يورو، 2.2 مليون جنيه إسترليني).

7- البرازيلي فيليب كوتينيو مع "برشلونة" الإسباني 2.6 مليون دولار (2.3 مليون يورو، 2 مليون جنيه إسترليني).

8- التشيلي أليكسيس سانشيز مع "مانشستر يونايتد" الإنجليزي 2.58 مليون دولار (2.28 مليون يورو، 1.99 مليون جنيه إسترليني).

9- الفرنسي كيليان مبابي مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي 2 مليون دولار (1.73 مليون يورو، 1.5 مليون جنيه إسترليني).

10 – الألماني مسعود أوزيل مع "أرسنال" الإنجليزي 1.5 مليون دولار (1.33 مليون يورو، 1.2 مليون جنيه إسترليني).

وبحسب تقرير "ليكيب" الفرنسية فإن نجم "برشلونة" ليونيل ميسي الذي جدد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2021 يتقاضى سنوياً ما يعادل 99.6 مليون يورو.

ووضع النادي الكتالوني شرطاً جزائياً في عقد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي يبلغ نحو 700 مليون يورو لمن يرغب في الحصول على خدمات اللاعب.