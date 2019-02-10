أسعار الذهب تستقر في أسواق الإمارات

الخليج 365 - الإمارات:

استقرت أسعار الذهب عيار (24) و(22) اليوم الأحد في الأسواق المحلية للإمارات العربية المتحدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 159.25 درهماً، واستقر سعر جرام الذهب عيار (22) عند 149.50 درهماً، وهي ذات الأسعار التي سجلها المعدن الأصفر أمس السبت.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية مطلع فبراير (شباط) الجاري، إن الأسواق شهدت أخيراً تراجعاً في الطلب بشكل عام على شراء المشغولات الجديدة تأثراً بالزيادات السعرية منذ بداية العام.

وتوجه عدد من المتعاملين بداية العام الجاري إلى إعادة بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب، وفق ما قاله مسؤولو منافذ لبيع المشغولات والمجوهرات.

ونمت مبيعات الذهب الإجمالية في الإمارات بنسبة 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 29.9 طن، منها 25.3 طن للمجوهرات، ونحو 4.6 طن للعملات وأدوات الاستثمار، بحسب تقرير لـ"مجلس الذهب العالمي".